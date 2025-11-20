BIST 10.975
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu

Türkiye'de kısa süre içinde envantere girip satışa çıkması beklenen Tesla'nın düşük donanımlı Model Y Standart otomobilinin fiyatı Tesla'nın sitesinde duyuruldu.

Elektrikli otomobil alanında kısıtlı envanter satışına rağmen büyük satış rakamlarına ulaşan Tesla'nın ucuz modeli olan Model Y Standart'ın önümüzdeki günlerde envantere girip satışa çıkması bekleniyor.

Model Y Standart'ın Türkiye satış fiyatı da belli oldu. Matrahsız fiyatı 1 milyon 525 bin lira olan araca Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi eklenince fiyatı 2 milyon 349 bin 300 liraya ulaşıyor.

