Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var - Resim: 0

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

