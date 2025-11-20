Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.