Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi.

Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu.

İki takım arasında 11. randevu

Fenerbahçe ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.

Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.

