Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu

Vakıf Katılım, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8,5 megavat pik (MWp) kapasiteli güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nizip'te 93 bin metrekarelik alanda kurulan santral, yılda yaklaşık 15 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimiyle bankanın genel müdürlük binası ve tüm şubelerin operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacak.

Yılda 7 bin 380 ton karbon emisyonu azaltımı sağlaması hedeflenen proje kapsamında, 14 bin 612 adet her biri 585 Wp gücünde güneş paneli kullanıldı.

Projenin, yılda yaklaşık 18 bin ağaca eş değer sera gazı dengelemesi sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunması hedefleniyor.

'Proje yeşil finans ve enerji dönüşümüne katkı sağlayacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, hayata geçirdikleri projenin, kurumun sürdürülebilir finans politikaları doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandıracağını belirtti.

Akben, projenin yeşil finans ve enerji dönüşümüne katkı sağlayacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Sürdürülebilirlik, Vakıf Katılım olarak tüm bankacılık faaliyetlerimizde üzerinde titizlikle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz konu. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz detaylı fizibilite ve planlama çalışmaları sonucunda, Gaziantep Nizip'te bir GES projesini hayata geçirmekten ve çevre açısından önemli bir enerji yatırımına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Enerji arz güvenliğini artırmayı ve karbon ayak izimizi minimize etmeyi amaçladığımız bu projemiz, genel müdürlük binamız ve tüm şubelerimizin operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacak.'

Hizmete giren santralin, yıllık yaklaşık 15 milyon kWh elektrik üretimiyle bankanın operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacağına dikkati çeken Akben, kurum içi mühendislik ve planlama çalışmalarıyla şekillenen projeyle yüksek verimli fotovoltaik paneller ve ileri teknoloji invertör sistemleri kullanılarak enerji üretim kapasitesinin optimize edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Akben, 'GES yatırımlarının yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmaması, katılım bankacılığı modeli çerçevesinde iştiraklerimiz aracılığıyla sürdürülebilir gelir kaynaklarına dönüştürülmesi ise bizim için büyük önem taşıyor.' değerlendirmesinde bulundu.