Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu

Sompo Sigorta, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) 12. Ulusal Kongresi'ne altın sponsor desteği verdi.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, SASDER tarafından 'Sağlıkta Yeni Dengeler' ana temasıyla Antalya'da düzenlenen kongre, sağlık ve sigorta sektörlerini bir araya getirdi.

Sompo Sigorta'nın bu yıl da altın sponsor olarak destek verdiği etkinlik, sağlık hizmet sağlayıcılarından teknoloji firmalarına kadar geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yaptı.

Bilimsel program kapsamında Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat'ın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, sigorta şirketleri, hastaneler, TSB, Türk Tabipler Birliği (TTB), OHSAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), asistans, ilaç, medikal malzeme ve teknoloji şirketlerinden üst düzey yöneticiler ve akademisyenler, kongrede panelist ve konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin ana tema üzerine konuşma gerçekleştirdiği organizasyonda, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile özel bir söyleşi de geçekleştirildi.

Açıklamada kongrede yaptığı açılış konuşmasına yer verilen SASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sompo Sigorta İcra Kurulu Üyesi Çağatay Çınar, sağlık ve sigorta sektörlerinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sağlık hizmeti sunumu ve finansmanındaki yeni dinamikleri tüm yönleriyle ele almayı hedeflediklerini belirtti.

SASDER'in yeni yönetim kurulunu katılımcılara tanıtan Çınar, özel sağlık sigortacılığı, özel hastanecilik, sağlık turizmi, ilaç, klinik araştırmalar, geri ödeme sistemleri, yeni pazarlar ve yenilikçi uygulamalar gibi tüm alanlardaki gelişmeleri ve sağlıkta gelecek vizyonunu sektörün tüm paydaşlarıyla değerlendireceklerini ifade etti.

Çınar, 'Bu yıl ilk kez yarışma formatında düzenlenen 'Start Up Arena' ile SASDER, genç girişimcileri ve şirketleri sağlık ve sigorta sektörlerinin köklü kurumlarıyla buluşturarak destekleyecek.' ifadelerini kullandı.