Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama

Türk Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının katıldığı testte, milli AESA radar MURAD ile hedef F-16'ya kilitlenen KIZILELMA, milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste imza atarak hedef F-16’ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasındaki etkinliğini kanıtlayacak kritik virajlardan birini daha başarıyla döndü.

Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan milli insansız savaş uçağı, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16'larla kol uçuşu icra etti hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Bu uçuşla Bayraktar KIZILELMA'nın testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geçti.

Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi'ne Türk Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı.

F-16 "hedef uçak" görevini üstlendi

F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği "hedef uçak" görevini üstlendi.

Test kapsamında Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit etti ve radarıyla hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi.

Yapılan simülasyonda Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı.

Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16'ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti.

Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Üç farklı ve zorlu test senaryosu eş zamanlı olarak başarıyla icra edildi

Tekirdağ semalarındaki bu tarihi uçuşta üç farklı ve zorlu test senaryosu eş zamanlı olarak başarıyla icra edildi.

İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon yeteneğinin sergilendiği F-16 kol uçuşuyla geleceğin hava muharebe konseptine ışık tutulurken, kanat altında taşınan GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile platformun aerodinamik ve aviyonik uyumu doğrulandı.

Aynı uçuşta devreye alınan milli MURAD AESA radarının tespit, takip, kilitlenme ve veri aktarım yetenekleri de zorlu koşullarda kanıtlanmış oldu.