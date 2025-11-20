BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye ve Avustralya, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP31) ev sahipliği konusunda diplomatik bir uzlaşıya vardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’in yaptığı açıklamaya göre, 2026 yılında düzenlenecek zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak, ancak kritik hükümetler arası müzakereler Avustralya'nın başkanlığında yürütülecek.

Küresel iklim mücadelesinin en üst düzey toplantısı olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın COP31 2026 yılında nerede yapılacağı netleşti. Türkiye ve Avustralya’nın uzun süren rekabeti, zirvenin her iki ülke için de kazanım sağlayacak şekilde sonuçlandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı duyuruda zirvenin Türkiye'de gerçekleşeceğini teyit ederken, hükümetler arası müzakerelerin ise Avustralya’nın başkanlığında yürütüleceğini belirtti.

Albanese, varılan bu eşsiz uzlaşının önemini vurgulayarak, "Ortaya koyduğumuz şey, hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" değerlendirmesini yaptı.

ANTALYA İDDİASI VE ÖN TOPLANTI

Şu an için resmi açıklama yapılmamış olsa da, zirvenin Türkiye’de Antalya’da düzenleneceği öne sürülüyor. Türkiye’nin bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapacak olması, ülkenin küresel diplomasi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki konumunu güçlendirecek stratejik bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan, zirvenin hemen öncesindeki COP31 ön toplantısının ise Pasifik bölgesinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

UZLAŞI, BONN SEÇENEĞİNİ ENGELLEDİ

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kuralları uyarınca, zirveye ev sahipliği konusunda uzlaşı sağlanamadığı durumlarda toplantıların Almanya'nın Bonn kentinde yapılması gerekiyordu. Türkiye ve Avustralya’nın ulaştığı bu ortak kararın, COP31'in Bonn'a taşınması ihtimalini ortadan kaldırdığı belirtiliyor.