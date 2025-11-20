BIST 10.975
DOLAR 42,37
EURO 48,91
ALTIN 5.516,14
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerektiğini bildirdi.

Abone ol

AA muhabirinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından derlediği bilgilere göre, bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekimi gerçekleşti.

Noter huzurunda çekilen kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi. Buna göre, kurada ismi çıkanların 11 Kasım'da başlayan kesin kayıt işlemleri yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak.

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.

"Vize alan adaylara eğitim verilecek"

Bu kapsamda yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarından il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor.

Böylece Suudi Arabistan makamlarından vize alan hacı adayları, kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitimlere başlayacak.

Hacca gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Foto Galeri Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı
Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı
BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek
BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek
İspanya maçına damga vuran Altay Bayındır'a kötü haber
İspanya maçına damga vuran Altay Bayındır'a kötü haber
Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama
Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu
Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu
Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu
Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu
Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
Zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayında yeni gelişme
Tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Mahkemeye verildi, başı derde girebilir
Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Mahkemeye verildi, başı derde girebilir