Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi.