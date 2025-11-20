BIST 10.975
Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Yıldız golcü 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte haberin detayları...

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli ismi olan Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda sakatlık yaşadı.

Nijeryalı yıldız, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynanan maçta sakatlık yaşadı ve maçı yarıda bıraktı.

Osimhen 46.dakikada oyundan çıktı. L'Equipe'in iddiasına göre gözyaşları içinde soyunma odasına gitti ve milli takım kadrosundan çıkarıldı. İstanbul’a gelen golcü futbolcunun MR’ı çekildi ve sakatlığındaki son durumu Galatasaray Spor Kulübü açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi.

