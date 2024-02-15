Koç Holding'in patronu Ömer Koç'tan vatandaşa uyarı! Zorunlu olmayan harcamalarınızı erteleyin

Ekonomiyle ilgili bir uyarı da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan geldi. Kamuoyuna yönelik nadiren yaptığı açıklamalar nedeniyle "Koç Holding'in sessiz lideri" olarak bilinen Ömer Koç, vatandaşı da işadamlarını da uyardı: "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim."

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ekonomide yaşanan belirsizliklere dikkat çekerek, bayilerine "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim" uyarısında bulundu.

Koç Holding, geçtiğimiz günlerde Koç Topluluğu bayilerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 31'incisini Ankara'da gerçekleştirdi. Koç, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri açıkladı. Koç, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

3 yıl sonra 100 yaşına griyoruz

- Biz de 3 yıl sonra 100'üncü yaşımızı idrak edeceğiz. Bir asırdır ülkemiz için değer yaratıp onunla birlikte büyüdük. Attığımız her adımda, kurtuluş ve kuruluş ruhunu daima muhafaza ettik. Bundan sonra da, sarsılmaz bir inançla Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte, daha da çok çalışarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz.

"Ekonomide belirsizlik olağan hale geldi"

2023'ü tamamlarken, yakın coğrafyada çatışma ortamının giderek yayıldığını kaydeden Ömer Koç, "Batı hükümetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce masum hayatıyla ödüyor. Batının bu çifte standardının, maalesef ileride hepimizi menfi etkileyecek çok vahim neticeleri olacaktır" dedi.

Hayat pahalılığı sorunlarıyla uğraşan...

Küresel jeopolitik riskler artarken ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini aktaran Koç, 2020'den itibaren küresel salgın, Ukrayna'daki savaş ve hayat pahalılığı sorunlarıyla boğuşan dünya ekonomisinin, 2023'ün başında tahmin edilenden daha başarılı olduğunu belirtti.

"Temkinli olmayı sürdürüyoruz"

Koç, geçen yıl son 40 yılın zirvesine çıkan küresel enflasyonun 2023'te gerilediğini, büyümenin yüzde 3 gibi makul bir düzeyde kalabilmesinin "yumuşak bir iniş" yapıldığı anlamına geldiğini ifade etti. Koç ayrıca, küresel ekonomiye ilişkin öngörülerinde temkinli olmayı sürdürdüklerini kaydetti. Jeopolitik risklere dikkat çeken Ömer Koç, ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini söyledi.