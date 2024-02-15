BIST 9.072
DOLAR 30,75
EURO 33,01
ALTIN 1.969,89
HABER /  DÜNYA

ABD'de Kansas City'deki geçit töreni sırasında silahlı saldırı!

ABD'de Kansas City'deki geçit töreni sırasında silahlı saldırı!

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Abone ol

ABD’de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Missouri eyaletinde yer alan Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu. Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Vurulan kişilerin tedavisini kolaylaştırmak için insanların bölgeden olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmalarına ve otoparktan uzak durmalarına ihtiyacımız var" dedi.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İrfan Değirmenci, TİP'in belediye başkan adayı oldu
İrfan Değirmenci, TİP'in belediye başkan adayı oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Naif Alibeyoğlu'nun aday gösterilmeme sebebi neydi?
Naif Alibeyoğlu'nun aday gösterilmeme sebebi neydi?
İsveç'ten flaş Türkiye ve F-16 açıklaması!
İsveç'ten flaş Türkiye ve F-16 açıklaması!
İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu
İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu
Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı
Fatih Terim'in Panathinaikos'u PAOK'tan avantajı aldı
DMM'den Murat Kurum'la ilgili iddialara yanıt
DMM'den Murat Kurum'la ilgili iddialara yanıt
Eren Erdem, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü ifşa etti
Eren Erdem, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü ifşa etti
ABD Temsilciler Meclisi'nden "ulusal güvenlik tehdidi" açıklaması
ABD Temsilciler Meclisi'nden "ulusal güvenlik tehdidi" açıklaması
Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Szymanski, Alman devi Bayer Leverkusen'in transfer listesinde
Szymanski, Alman devi Bayer Leverkusen'in transfer listesinde
Siyanür karıştı mı? Anagold Madencilik açıklama yaptı
Siyanür karıştı mı? Anagold Madencilik açıklama yaptı