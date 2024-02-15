ABD'de Kansas City'deki geçit töreni sırasında silahlı saldırı!

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

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ABD’de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Missouri eyaletinde yer alan Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu



Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu. Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Vurulan kişilerin tedavisini kolaylaştırmak için insanların bölgeden olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmalarına ve otoparktan uzak durmalarına ihtiyacımız var" dedi.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.