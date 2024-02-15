Kars Belediyesi eski Başkanı Naif Alibeyoğlu, CHP'den Kars Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Kars Belediye Başkan adayı ise Dündar Gültekin oldu. Peki Naif Alibeyoğlu'nun aday gösterilmeme sebebi neydi?

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Hadi Özışık Kars'ta aday belirleme sürecinde neler yaşandığını anlattı. Niye bütün iller açıklanıyordu ama Kars bir türlü açıklanmadı? Orada olan pazarlık neydi?

Özgür Özel ile görüşmeler yapılmıştı

CHP'nin Kars adayı Dündar Gültekin oldu ama beklenti içinde olunan isim Naif Alibeyoğlu idi. Özgür Özel ile görüşmeler yapılmıştı. CHP'de ise etnik kimlik siyaseti yapılıyor. DEM'in Kars adayı ise Tuncer Bakırhan. Peki Kars'ta Naif Alibeyoğlu neden aday gösterilmedi? Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.