Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Alman devi Bayer Leverkusen'in transfer listesinde.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 10 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kariyer sezonunu geçiriyor.

Dikkatleri üzerine çeken Polonyalı oyuncu Alman devinin de listesine girdi.

Szymanskı'nin çevresi ile iletişime geçildi

Bundesliga'da şampiyonluğun favorisi Bayer Leverkusen son olarak sahasında Bayern Münih'i yendi. Alman devinin yaz Transfer dönemi için hedefleri belirginleşiyor.

Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, Polonya basınına Szymanski için konuştu.

Polonya basınından Weszlo'ya konuşan Czarnecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir. Nihayetinde, Szymanski'nin Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim. Ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.