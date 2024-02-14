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Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği!

Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat'ta Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat'ta Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay tesislerinde son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılı temsilcimizin yıldızı Wilfried Zaha ise antrenman yer almadı.

Rahatsızlığı sebebiyle antrenmana çıkmayan Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun son durumu yarın belli olacak. 

Sakatlığı bulunan Hakim Ziyech de bireysel olarak çalışırken, devre arasında kadroya katılan Serge Aurier de takımla birlikte olsa da antrenmana çıkmadı ve ayrı olarak çalıştı.

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