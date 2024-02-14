Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 3. Dünya Savaşı çok yakın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yeni dönemin başladığını, 3. Dünya Savaşı'nın dünya için çok yakın olduğunu, Azerbaycan ordusunun gücünü savaşta gösterdiğini söyleyerek, Ermenistan'ı toprak iddialarından vazgeçmesi konusunda uyardı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yemin ederek göreve başlamasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi.

Azerbaycan halkına bir kez daha gösterdikleri güven için teşekkür eden Aliyev, ülkenin kapsamlı kalkınması ve toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

"Her zaman hedefimiz güçlü bir Azerbaycan olmuştur"

Ermenistan'la yürütülen müzakere sürecinden, 2. Karabağ Savaşı'ndan ve Eylül 2023'te gerçekleştirilen antiterör operasyonundan bahseden Aliyev,

Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu döneme alnı açık, yüzü ak, başı dik giriyoruz. Bu dönemin büyük başarıları olacak. Şimdiye kadar tüm görevleri yerine getirdik. Her zaman hedefimiz güçlü bir Azerbaycan olmuştur.

şeklinde konuştu.

"Hankendi'de kullandığım oy, Ermeni ayrılıkçıların tabutuna çakılan son çiviydi"

Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu, bir zamanlar ayrılıkçı Ermenilerin başkent olarak kullandığı Hankendi'de kullandığını hatırlatan Aliyev, "Hankendi'de kullandığım oy, kutuya attığım pusula öylesine bir pusula değildi. O pusula Ermeni ayrılıkçıların tabutuna çakılan son çiviydi." ifadelerini kullandı.

"Dünya, 3. Dünya Savaşı'na çok yakındır"

Aliyev,

Dünya, 3. Dünya Savaşı'na çok yakındır. Bazıları bu savaşın artık başladığını düşünüyor. Azerbaycan ordusu ise gücünü savaşta gösterdi. Ermenistan ve bu ülkeyi askeri yönden destekleyenler bilmelidir ki bizi hiçbir şey durduramaz. Eğer bize karşı toprak iddialarına son verilmezse, eğer Ermenistan kendi yasalarını düzene koymazsa barış anlaşması olmayacaktır. şeklinde konuştu.

Yeni dönemde orduyu ve savunma sanayisini güçlendireceklerini söyleyen Aliyev, 2024'te savunma sanayine en az 1 milyar manat yatırım yapılacaklarını, silah üretimini artıracaklarını bildirdi.

"Milli ve manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirmeliyiz"

Aliyev, Karabağ konusunun milli mesele olduğunu ve tüm Azerbaycan halkını birleştirdiğini belirterek, "Bu konu çözüme kavuştu. Bizim milli birliğimiz daimi olmalıdır. Çünkü Azerbaycan'ın önemi ve dünyada oynadığı rol artmaktadır." dedi.

Genç neslin önemine vurgu yapan Aliyev, "Biz, milli ve manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirmeliyiz. Gençlerimizi milli ruhta ve geleneksel değerler temelinde yetiştirmek devletin ve her ailenin görevidir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, sivil toplumu güçlendirecekleri, Karabağ ve Doğu Zengezur'un imar ve ihyasını sürdüreceklerini, ekonomiyi geliştireceklerini, yoksulluk ve işsizliğe yönelik faaliyetlerini devam ettireceklerini aktardı.

Azerbaycan'da teknolojinin gelişmesine önem vereceklerine, yenilenebilir enerji atılımlarını sürdüreceklerine işaret eden Aliyev, petrol ve doğal gaz ihracı ile ulaştırma alanındaki projeleri büyüterek devam ettireceklerini dile getirdi.

"Türk dünyası bizim ailemizdir"

Aliyev, bugüne kadar yaptıkları gibi bağımsız dış politika sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Öncelikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açıkça söylemek istiyorum ki bu bizim için önceliktir. Türk Devletleri Teşkilatı bizim için temel uluslararası organizasyondur, çünkü o bizim ailemizdir. Bizim başka ailemiz yok. Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk Devletleri Teşkilatının küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba sarf etmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz.

Aliyev, şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yemin töreninin ardından eşi Mihriban Aliyeva ile şehitlikleri ziyaret etti.

Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ederek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek bıraktı.