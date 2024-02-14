Yerel seçim öncesinde ihanetin 'DEM' aldığı ittifak

Türkiye'de 31 Mart seçimlerine doğru geri sayım başlarken, DEM Parti üzerindeki tartışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Hadi Özışık, DEM Parti üzerinden seçim öncesinde gerçekleşen bütün polemikleri youtube kanalında ele aldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye İttifakı çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'den zehir zemberek bir cevap gelmişti.

Bahçeli çok sert cevap vermişti

Bahçeli TBMM'de partisinin Grup toplantısında adeta ateş püskürdü. Selahattin Demirtaş'ı, Pervin Chakar, Selçuk Mızraklı isimlerini tek tek sayan Bahçeli, "Sen kimlerle Türkiye İttifakı kuracaksın?" dedi.

DEM işbirliği gizli saklı...

Bahçeli'nin konuşmasının üzerinden sadece iki gün geçmişti ki bakın CHP'de neler oldu? CHP'nin adayları belirlendi ama DEM işbirliği gizli saklı devam etti. İstanbul Esenyurt için ismi geçen Gürsel Tekin partisinden istifa etti, yerine tavşan bir aday gösterildi. Kars'ta Tuncer Bakırhan'a kıyak çekildi, Naif Alibeyoğlu aday gösterilmedi... Hadi Özışık'tan tüm tartışmaları tek bir bölümde toplayan çok özel bir video...

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