Sakarya’da korkutan yangın: Bir bina tahliye edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bina polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

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Yangın, Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında Ö.Ç.’ye ait dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri binayı tahliye etti. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.