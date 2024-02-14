Düzce'de halk otobüsü iş makinesi ile çarpıştı

Düzce’de halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erol Ö. idaresindeki Beyköy Belediyesi'ne bağlı 81 DS 405 plakalı halk otobüsü, Aziz Yıldırım Bulvarı yönüne giden Kemal A. idaresindeki 81 DB 044 plakalı iş makinesi ile çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Erol Ö. (62) ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.