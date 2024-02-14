Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 vatandaşın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den yola çıkan 49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere 155 Gazzeli vatandaşın Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş’ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük.”