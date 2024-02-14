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Burdur’da tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı

Burdur’da tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı

Burdur’da tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahıs milyonluk senetlerle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak planlı çalışmalar sonucunda tefeciye para kaptıran 27 mağdur tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonla olayın şüphelisi M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramalarda 1 adet cep telefonu, 1 adet alacaklara ilişkin ajanda, 10 adet  boş senet, 42 adet 1 milyon 71 bin TL değerinde senet, 5 adet imzalı boş senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi, 10 adet üzerinde isim ve miktar yazılı 747 bin TL borç verilen şahıslara ilişkin isim listesi ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak, Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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