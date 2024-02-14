Kırgızistan'da üniversite giriş sınavlarında Kırgızca zorunlu oldu

Kırgızistan'da üniversite giriş sınavlarında Kırgızca yeterlilik sınavının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

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Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kırgız Dil Kanunu uyarınca, üniversiteye giriş ve final sınavlarında Kırgızcanın zorunlu uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, yeterlilik testinin, öğrenci adaylarının "devlet dili" olan Kırgızcayı ne kadar iyi bildiğini değerlendirmek amacıyla yapılacağı belirtildi.

Ülkede yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı kazanan öğrenci adayları, üniversite giriş sınavlarında orta öğrenimde eğitim gördükleri dilde sınava tabi oluyorlardı.

Rusçanın resmi dil olarak yer almaya devam ettiği ülkede, Kırgızcanın yaygınlaştırılması amacıyla 2023'te Kırgız Dil Kanunu'nda bir dizi düzenlemeler yapılmıştı.