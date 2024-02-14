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THY uçağı sis yüzünden Şırnak'a iniş yapamadı!

THY uçağı sis yüzünden Şırnak'a iniş yapamadı!

Şırnak’ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Şerafettin Elçi Havalimanı’na inemeyince Mardin'e yönlendirildi.

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Şırnak’ta etkili olan yoğun sis nedeniyle yaklaşık 300 metreye düşen görüş mesafesi, bölgedeki uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu.

Ankara’dan havalanan THY’ye ait uçak, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inemedi. Yoğun sis nedeniyle bir müddet havada turlayan uçak, daha sonra Mardin Prof. Doktor. Aziz Sancar Havalimanına yönlendirildi.

Öte yandan, kentte yapılacak uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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