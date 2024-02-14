Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık ruhsatnamesini aldı

Ankara 2 No'lu Barosunca avukatlık stajını tamamlayan Ankara Valisi Vasip Şahin'e avukatlık ruhsatnamesi verildi.Abone ol
Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şahin'in stajını başarıyla tamamlayarak, avukatlık ruhsatını almaya hak kazandığı belirtildi.
Vali Şahin'in Ankara 2 No'lu Barosu'nun Hamamönü binasında düzenlenen törenle Baro Yönetimi Kurulu huzurunda meslek yemini ettiği bildirilen açıklamada, Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif'ten avukatlık ruhsatnamesini alan Şahin'e cübbesini avukat Fatih Ünal'ın giydirdiği kaydedildi.