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Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık ruhsatnamesini aldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık ruhsatnamesini aldı

Ankara 2 No'lu Barosunca avukatlık stajını tamamlayan Ankara Valisi Vasip Şahin'e avukatlık ruhsatnamesi verildi.

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Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şahin'in stajını başarıyla tamamlayarak, avukatlık ruhsatını almaya hak kazandığı belirtildi.

Vali Şahin'in Ankara 2 No'lu Barosu'nun Hamamönü binasında düzenlenen törenle Baro Yönetimi Kurulu huzurunda meslek yemini ettiği bildirilen açıklamada, Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif'ten avukatlık ruhsatnamesini alan Şahin'e cübbesini avukat Fatih Ünal'ın giydirdiği kaydedildi.

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