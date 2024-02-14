BIST 8.967
DOLAR 30,75
EURO 32,94
ALTIN 1.967,66
HABER /  POLİTİKA

"Hainler" diyerek 35 kişi ile birlikte CHP'den istifa etti

"Hainler" diyerek 35 kişi ile birlikte CHP'den istifa etti

CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, Burhan Karışık’ın belediye başkan adaylığı kesinleştikten sonra, "Hainlerle birlikte aynı yolda yürümeyeceğim" sözleriyle partisinden istifa etti.

Abone ol

CHP’nin Burhan Karışık’ı Erdek Belediye Başkan Adayı olarak göstermesinin ardından Erdek’te sular durulmuyor. CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mert Örs'ün beraberinde 35 kişi daha partisinden istifa ederken en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.

Mert Örs, sosyal medya hesabından yaptığı istifası ile ilgili açıklamada, “Görevimi 2019 yılından itibaren başarılı bir şekilde yürüttüm. Partim için infaz cezası aldım. Göreve geldiğimde gençlik kolları kapanma aşamasındayken yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde örgütlenmeyi başardık, üye sayımızı 3,4 katına çıkardık, yaptığımız etkinliklerle tüm kitlelere ulaşmayı başardık. Gerek TV ve gazetelerde gençlik kollarımızın adını duyurduk, yerel ve genel seçimlerde başarılı oy oranı ile Erdek'te partinizin bayrağını hep diktik. Değerli Erdek halkımız, her başlangıcın bir sonu vardır. Ben doğruları yazmaya ve savunmaya devam edeceğim. Aktif Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, hainlere birlikte aynı yolda yürümeyeceğim için istifa ediyorum. Etmesem de ilçe yönetimi tarafıma olmayan bir suç bulup bir disiplin soruşturması açılacak, başlatıldı da. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyen öğretmen veli tarafından darp edildi iddiası
"Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyen öğretmen veli tarafından darp edildi iddiası
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
5. kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin ederek göreve başladı
5. kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin ederek göreve başladı
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
Hamile eşini öldürmüştü, yeniden yargılandığı davada 23 yıl hapis aldı!
Hamile eşini öldürmüştü, yeniden yargılandığı davada 23 yıl hapis aldı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı
Marketlerde yeni dönem! Artık etiketlerde bu ifadeler kullanılmayacak
Marketlerde yeni dönem! Artık etiketlerde bu ifadeler kullanılmayacak
Yalova'da öğrencilerin YKS ücretlerini belediye karşılayacak!
Yalova'da öğrencilerin YKS ücretlerini belediye karşılayacak!
CHP’den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı: “CHP yönetimi ve genel başkanı 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek”
CHP’den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı: “CHP yönetimi ve genel başkanı 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek”
Mardin’de otomobil kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Mardin’de otomobil kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Emekli orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti FETÖ kumpasına uğramıştı
Emekli orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti FETÖ kumpasına uğramıştı