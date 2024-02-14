Konya'da kış yüzünü gösterdi, 3 ilçe bembeyaz oldu

Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

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Konya’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden yağmur yağışı Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Derebucak kent merkezi de kar yağışından nasibini alan şehirler arasında yer aldı. Kar yağışının etkisini gösterdiği yerlerde oluşan kartpostallık görüntüleri vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.