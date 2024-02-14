Meteorolojiden Bodrum-Fethiye arasında fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Fethiye arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; bugün (14 Şubat 2024 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü (16 Şubat 2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.