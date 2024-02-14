BIST 8.955
DOLAR 30,75
EURO 32,94
ALTIN 1.969,91
HABER /  GÜNCEL

Adana’da otoyolda tır yandı, otobüsteki yolcular tahliye edildi

Adana’da otoyolda tır yandı, otobüsteki yolcular tahliye edildi

Adana’nın Pozantı ilçesi yakınlarında kaza yapan tır yanarken hemen yanında bulunan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bir anda alev aldı. Sürücü kazadan hemen sonra tırdan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada tırın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi. Olay itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Tırın hemen tünele girmeden önce kaza yapması için facianın önüne geçti. Tırı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Mersin'de dolu, hortum ve sağanak yağış etkili oldu
Mersin'de dolu, hortum ve sağanak yağış etkili oldu
Tunceli Valiliği'nden Erzincan'a gidişlere 4 günlük yasaklama
Tunceli Valiliği'nden Erzincan'a gidişlere 4 günlük yasaklama
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
CHP'den istifa etmişti! İYİ Parti'ye geçti
CHP'den istifa etmişti! İYİ Parti'ye geçti
TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif geldi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kanal İstanbul'un İmar Planları mahkemece iptal edildi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kanal İstanbul'un İmar Planları mahkemece iptal edildi
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin hatırlatma
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin hatırlatma
Siverek’te şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Siverek’te şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
AK Parti seçim çalışmasına saldırıda yeni gelişme
AK Parti seçim çalışmasına saldırıda yeni gelişme
Markette mide bulandıran görüntü: Ambalajı kurtlanmış süt ürünü çıktı
Markette mide bulandıran görüntü: Ambalajı kurtlanmış süt ürünü çıktı