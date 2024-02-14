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Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kanal İstanbul'un İmar Planları mahkemece iptal edildi

Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kanal İstanbul'un İmar Planları mahkemece iptal edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kanal İstanbul'un imar planlarının iptal edildiğini açıkladı.

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31 Mart yerel seçimlerine giderken dikkat çeken gelişme. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un imar planlarının iptal edildiğini açıkladı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti.

İstabul büyükşehir itiraz etmişti

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme; Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti.

Mahkeme ayrıca İBB’nin imar planına ilişkin İBB’nin itirazını reddeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işleminin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Kanal İstanbul'da neler oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

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