Son dakika... Erzincan'daki altın madeni faciasında 4 kişi gözaltına alındı!

ERZİNCAN'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından 9 işçi toprak altında kaldı. Maden faciası soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki toprak kaması felaketiyle ilgili son dakika gelişmesi. Erzincan Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

9 işçi halen maden altında

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 9 işçi heyelan altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları ikinci gününe girerken, işçilerden henüz bir haber yok. Madende altını ayrıştırmak için siyanür kullanılması endişe yarattı. Ancak yapılan açıklamada tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

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