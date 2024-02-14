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Son dakika... Erzincan'daki altın madeni faciasında 4 kişi gözaltına alındı!

Son dakika... Erzincan'daki altın madeni faciasında 4 kişi gözaltına alındı!

ERZİNCAN'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından 9 işçi toprak altında kaldı. Maden faciası soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki toprak kaması felaketiyle ilgili son dakika gelişmesi. Erzincan Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında,  saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

9 işçi halen maden altında

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 9 işçi heyelan altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları ikinci gününe girerken, işçilerden henüz bir haber yok. Madende altını ayrıştırmak için siyanür kullanılması endişe yarattı. Ancak yapılan açıklamada tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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