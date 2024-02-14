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Kargo aracında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira kaçak eşya ele geçirildi

Kargo aracında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira kaçak eşya ele geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerin kaçakçılıklara yönelik düzenlediği operasyonda, bir kargo aracında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira kaçak eşya ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Karatay ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.T. idaresindeki özel bir kargo şirketine ait kargo aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan çeşitli muhteviyatta kaçak eşya ele geçirildi. Araç sürücüsü N.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, kaçak eşyaların sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

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