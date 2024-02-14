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AFAD Başkanı'ndan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AFAD Başkanı'ndan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.

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Okay Memiş, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin AA muhabirine, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında." dedi.

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