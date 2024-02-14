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Diyarbakır'da 611 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 611 kilogram toz esrar ele geçirildi

​Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 611 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yorulmaz Mahallesi kırsalı ve bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 611 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca, hassas tartı ve vakum makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.

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