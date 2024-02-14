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Gediz’de güneş enerji santrali elektrik üretimine başladı

Gediz’de güneş enerji santrali elektrik üretimine başladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye tarafından Tepepınar Köyü sınırları içinde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi elektrik üretimine başladı.

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Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, “Tepepınar Köyü sınırları içinde mülkiyeti belediyemize ait toplam 68 bin 300 metrekarelik mera alanına kurulan, yaklaşık 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte elektrik üretebilen 2935 kWe (3407,04KWP)’lık Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlanarak elektrik üretimine başladı. Burada üretilen elektrik enerjisi ile Gediz Belediye Başkanlığı’na ait hizmet alanlarında elektrik tüketim giderinin ciddi oranda karşılanmasını hedefliyoruz. Kazandırdığımız proje ile kendi enerjisini üreten bir belediye olacağız ve belediyemizin bütçesine de önemli katkı sağlayacağız, ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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