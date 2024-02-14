CHP'de istifa krizi büyüyor! Eşiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu

Yerel seçimler yaklaşırken partilerden istifalar devam ediyor. Balıkesir’in Erdek ilçesinde belediye başkanlığı yaparken hakkındaki iddialar nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Hüseyin Sarı ve eşi Özlem Sarı, CHP’den istifa etti.

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Yerel seçim yaklaşıyor. Partiler adaylarını büyük oranda belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi de önceki gece yapılan Parti Meclisi toplantısında, bazı il ve ilçelerdeki adaylarını belirledi. İsimlerin netleşmesinin ardından CHP’de istifalar devam ediyor.

Erdek ilçesinde 10 yıl Ticaret Odası Başkanlığı yapan ve yerel seçimler öncesinde CHP’den Erdek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen Özlem Sarı ile Erdek’te 4 dönem belediye başkanı olarak görev yürüten eşi Hüseyin Sarı, CHP’den istifa etti.

Hüseyin Sarı, Erdek Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda ’ihaleye fesat karıştırma’ ve ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçları ile gündemine gelmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle görevinden alınmıştı. Diğer yandan, Özlem Sarı’nın Erdek’te bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi.

CHP’de dün de 3 istifa yaşandı. Partinin eski genel sekreteri Gürsel Tekin ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve partinin tekrar aday göstermediği Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin partilerinden istifa etti.