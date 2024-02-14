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5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!

Aydın’ın Köşk ilçesinde kaybolduğu tespit edilen 5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince fosseptik çukuruna düşmüş şekilde sağ olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre  A.H.D. (5) isimli küçük çocuk, 12 Şubat günü saat 20.00 sıralarında kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölge vatandaşların da katılımı ile bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonucunda küçük çocuğun yaklaşık 6 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düştüğü tespit edildi.

Sağ olarak bulunan ve jandarma ekiplerince kuyudan çıkarılan A.H.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye  kaldırıldı.

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