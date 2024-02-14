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Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı 11 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

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Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı terör örgütleriyle bağlantılı gerçek kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Karara göre, mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle:

PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Aras, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı Mustafa El Casim, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajikadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici, DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı Mehmet Güvel, TKP/ML konferans terör örgütü bağlantılı Ertan Çıta.

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