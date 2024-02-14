BIST 8.990
DOLAR 30,74
EURO 32,96
ALTIN 1.968,70
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe süper ligde Ryan Kent'in üstünü çizdi

Fenerbahçe süper ligde Ryan Kent'in üstünü çizdi

Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Ryan Kent, kadrodaki yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeye eklenmedi.

Abone ol

Fenerbahçe’de Ryan Kent düğümü çözüldü. Sarı-lacivertlilerin TFF’ye verdiği oyuncu listesinde İngiliz futbolcu yer almadı.

27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde sadece UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek. Kartal, Tadic’in alternatifi olarak güçlü ve sprinter yapısı nedeniyle Joshua King’i TFF listesine yazdı.

Ara transferde İtalyan ekibi Lazio’ya gitmesi gündeme gelen ancak son anda transferinden vazgeçen Kent sezonun ikinci yarısında Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

İngiliz futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasını giydiği 16 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü! Onlarca kişi ölümden döndü
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü! Onlarca kişi ölümden döndü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
DEM Parti İstanbul'da iki ilçe istedi CHP kabul etmedi Mersin ve Adana ise...
DEM Parti İstanbul'da iki ilçe istedi CHP kabul etmedi Mersin ve Adana ise...
Telefon tamircisi hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi
Telefon tamircisi hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi
Feci kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Feci kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Fırat Nehri'ne siyanür sızma ihtimali var mı? Yetkililerden açıklama geldi
Fırat Nehri'ne siyanür sızma ihtimali var mı? Yetkililerden açıklama geldi
Polonyalı çiftçiler, 20 Şubat'ta Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını ablukaya alacak
Polonyalı çiftçiler, 20 Şubat'ta Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını ablukaya alacak
Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, ailesi PUBG oynamasına izin vermedi diye kendini vurdu!
Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, ailesi PUBG oynamasına izin vermedi diye kendini vurdu!
Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
Amasra'daki maden faciasında ara karar açıklandı
Amasra'daki maden faciasında ara karar açıklandı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı