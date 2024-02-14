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Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun, güncel akaryakıt fiyatları

Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun, güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen büyük zam sonrası şimdi de sıra benzinde... Araç sahipleri elinizi çabuk tutun ve gece yarısına kadar depoları doldurun. Benzine 1.79 lira zam bekleniyor...

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Brent petrol fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde  gelen zam sonrası motorinin yeni fiyatı rekor kırmıştı. Şimdi de benzin fiyatı artıyor. 

Benzin ve motorinde zam var mı?

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.  NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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