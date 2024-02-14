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Kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye 58 bin lira ceza

Kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye 58 bin lira ceza

Gaziantep'te, dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli kavşağında dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile kaydedildi. Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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