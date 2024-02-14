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Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Real Madrid ve Manchester City avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Real Madrid ve Manchester City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0, Manchester City ise Kopenhag'ı 3-1 yendi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.

Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.

Manchester City, 3 golle kazandı

Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti.

Parken Stadı'ndaki mücadelede 10. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.

45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden ile ağları sarsan Manchester City, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Her iki eşleşmenin rövanş maçları 6 Mart Çarşamba oynanacak.

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