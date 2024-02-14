Yurt dışı programını yarıda kesen Yerlikaya ve Bayraktar, Erzincan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bulundukları yurt dışı programını yarıda kesen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına bağlı maden kazasındaki çalışmaları yakından koordine etmek üzere bölgeye gidiyor.

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Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın yaşandığını belirterek valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

9 kişi toprak altında

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var" diye konuştu.

Yerlikaya ve Bayraktar, Türkiye'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yurt dışı ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır programını yarıda keserek Türkiye'ye dönüşe geçti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maden kazası sonrası 9 maden işçisine ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti ve bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirterek, "Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim" ifadesini kullandı.