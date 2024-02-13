BIST 8.994
DOLAR 30,71
EURO 32,92
ALTIN 1.968,59
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi

Abone ol

İletişim Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi."

ÖNCEKİ HABERLER
Alperen Berber ve Selçuk Can finale yükseldi!
Alperen Berber ve Selçuk Can finale yükseldi!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti
Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin
Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin
Beşiktaş ödediği rekor bonservis bedelini açıkladı
Beşiktaş ödediği rekor bonservis bedelini açıkladı
Vali Aydoğdu'dan açıklama: Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil
Vali Aydoğdu'dan açıklama: Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Erzincan'daki felaketle ilgili dehşet verici detayı açıkladı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Erzincan'daki felaketle ilgili dehşet verici detayı açıkladı!
Best Model organizasyonunun kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti
Best Model organizasyonunun kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti
CHP'nin 125 aday daha belli oldu! Lütfü Savaş kararı
CHP'nin 125 aday daha belli oldu! Lütfü Savaş kararı
Erdoğan'dan 50 milyar açıklaması: 'Yetmez' diyerek yeni hedefi duyurdu
Erdoğan'dan 50 milyar açıklaması: 'Yetmez' diyerek yeni hedefi duyurdu
Depremde yıkılan evden sağ çıktı, Antalya’da kaldığı ev sular altında kaldı
Depremde yıkılan evden sağ çıktı, Antalya’da kaldığı ev sular altında kaldı
Anavatan Partisi 33 belediye başkan adayını açıkladı
Anavatan Partisi 33 belediye başkan adayını açıkladı