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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i kabul etti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

KURTULMUŞ, BANLGADEŞ BÜYÜKELÇİSİ'Nİ DE KABUL ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.

Meclis'teki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

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