İçişleri Bakanı Yerlikaya, Erzincan'daki felaketle ilgili dehşet verici detayı açıkladı!

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

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Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Büyük miktarda istiflenmiş 8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı

Arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini ve 8-10 dönümlük toprak kütlesinin 100 dönümlük alana yayıldığını aktardı.

400 personelle arama çalışmaları devam ediyor

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor. Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildi.

İşletmeci şirket açıklama yaptı

Toprak kaymasına ilişkin, madenin işletmecisi Anagold isimli şirket de bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

Erdoğan, Erzincan valisinden bilgi aldı

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı." ifadelerine yer verildi.