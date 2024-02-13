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CHP, 125 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP, 125 belediye başkan adayını daha açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

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CHP’de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi.

Uzun süren MYK ve PM’nin ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 125 adayının ismini duyurdu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Ankara'da diğer ilçe adayları ise şu şekilde oldu; Akyurt'ta Filiz Geygel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da Veysel Alkan.

Açıklanan büyükşehirlerde ise Ordu’da Zekai Sana, Kayseri’de Murat Molu, Malatya’da Veli Ağbaba aday gösterildi.

Adana
Çukurova: Emrah Kozay
Seyhan: Oya Tekin
Yumurtalık: Erdinç Altıok
Yüreğir: Nurettin Taniş

Adıyaman
Merkez: Abdurrahman Tutdere
Gölbaşı / Belören: Murat Özmen

Afyonkarahisar
Evci̇ler: Berrin Uğurlu
İhsani̇ye / Döğer: Eser Keskin
İhsani̇ye / Gazlıgöl: İbrahim Yılmaz
İhsani̇ye / Kayihan: Hasan Deniz Barlak
İhsani̇ye / Yaylabağı: Cafer Kocaer

Ağrı
Tutak: Zehra Öztürk

Ankara
Akyurt: Filiz Geygel
Çankaya: Hüseyin Can Güner
Çubuk: Can Kaderoğlu
Sincan: Veysel Alkan

Artvin
Yusufeli: Barış Demirci

Aydın
Didim: Hatice Gençay
Germencik: Burak Zencirci

Balıkesir
Altıeylül: Hakan Şehirli
Bandırma: Dursun Mirza
Edremit: Mehmet Ertaş
Havran: Levent Gökalp
İvrindi: Ali Kundağı
Karesi: Serpil Akgül
Manyas: Ahmet Duru
Savaştepe: Ali Koyuncu

Batman
Merkez / Balpınar: Yusuf Bulut
Beşiri / İki̇köprü: Yalçın Kaya
Gercüş / Kayapınar: Ömer Derinteki̇n
Kozluk: Servet Varlık
Kozluk / Bekirhan: Ferhat Sakık

Bitlis
Ahlat: Bülent Keleş

Bolu
Gerede: Bekir Uzun

Bursa
Gemlik: Şükrü Deviren
Kestel: Akan Ayaz
Mudanya: Deniz Dalgıç
Nilüfer: Şadi Özdemir

Çanakkale
Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay

Denizli
Babadağ: Fuat Üstündağ
Çardak: Ali Altıner
Tavas: Kadir Tatık

Diyarbakır
Ergani: Cevdet Akdemir
Hazro: Serhat Mızrak
Kocaköy: Veysi Kılıç

Edirne
Merkez: Şükrü Cıraçoğlu

Erzincan
Çağlayan: Çetin Çay

Erzurum
Aziziye: Ahmet Ulusoy
Horasan: Çetin Yalçın
İspir: Adem Umut Efe
Köprüköy: Atilla Uzun
Olur: Feridun Kaplan
Palandöken: Cemal Koçak
Pasinler: İlhami Çiftçi
Tekman: Mehmet Oğuz
Uzundere: Mustafa Ünaldı

Hatay
Hassa: Hüseyin Bağcı
Samandağ: Süleyman Bedir Abacı

Iğdır
Merkez: Volkan Kaylan
Tuzluca: Cemal Kurnaz

Isparta
Eğirdir: Necati Savaş

İstanbul
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseleler
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenyurt: Ali Gökmen
Kadıköy: Mesut Köse Dağı
Kağıthane: Tonguç Çoban
Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Zeytinburnu: Onur Soytürk

Kahramanmaraş
Çağlayancerit: Ahmet Tekel

Karaman
Başyayla: Mehmet Duran

Kars
Merkez: Dindar Gültekin

Kastamonu
Ağlı: Nermin Güney
Azdavay: Murat Karaburuk
Doğanyurt: Yakup Şentürk

Kayseri
Büyükşehir: Murat Molu

Kırşehir
Akçakent: Mehmet Topel
Özbağ: Tekin Var

Kilis
Elbeyli: Yılmaz Özkan
Musabeyli: Bilal Özdemir

Kocaeli
Başiskele: Osman Anıl Acurman
Dilovası: Yakup Türk

Konya
Emirgazi: Çağdaş Özgür Yakar
Altıntaş: Mahir Pinar

Kütahya
Gediz / Eskiğediz: Abdurrahman Sarı
Gediz / Gökler: Mehmet Özbek
Gediz / Yenikent: Muammer Akdemir
Hisarcık: Mustafa Akpınar
Simav / Akdağ: Hüsne Aksu
Simav / Kuşu: Müşide Sevil Teke

Malatya
Büyükşehir: Veli Ağbaba
Kale: Salih Çiçek
Yeşilyurt: Alper Gürsoy

Mardin
Kızıltepe: Mehmet Emin Aydın

Mersin
Akdeniz: Nesibe Teker Hazım

Nevşehir
Nar: Mustafa Yurtbili

Ordu
Büyükşehir: Zekai Sana
Akkuş: Bayram Görür
Çatalpınar: Emin Ekin
Çaybaşı: İsa Yurt
Gökçe: Mehmethan Kibar
Korgan: Hakan Bayır

Sakarya
Akyazı: Hayrettin Sezgin
Karasu: Uğur Büyük
Söğütlü: Ertekin Sarı
Havza: Ertaş Çoban

Sinop
Durağan: Mustafa Eker

Sivas
Divriği: Cihan Deniz Akbaş
Ulaş: İsmail Sırataş

Şanlıurfa
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Hilvan: Mehmet Celal Avcı

Tekirdağ
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Ergene: Rasim Yüksel
Kapaklı: İrfan Mandalı
Saray: Abdullah Taşyasan

Tokat
Turhal: Mehmet Erdem Ural

Trabzon
Araklı: Osman Dilber
Arsin: Hasan Sungur
Of: Halil Saral
Tonya: Ali Tokgöz

Tunceli
Pertek: İsmail Arslan

Zonguldak
Kilimli / Gelik: Burhan Sezgin

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