CHP, 125 belediye başkan adayını daha açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.Abone ol
CHP’de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi.
Uzun süren MYK ve PM’nin ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 125 adayının ismini duyurdu.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Ankara'da diğer ilçe adayları ise şu şekilde oldu; Akyurt'ta Filiz Geygel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da Veysel Alkan.
Açıklanan büyükşehirlerde ise Ordu’da Zekai Sana, Kayseri’de Murat Molu, Malatya’da Veli Ağbaba aday gösterildi.
Adana
Çukurova: Emrah Kozay
Seyhan: Oya Tekin
Yumurtalık: Erdinç Altıok
Yüreğir: Nurettin Taniş
Adıyaman
Merkez: Abdurrahman Tutdere
Gölbaşı / Belören: Murat Özmen
Afyonkarahisar
Evci̇ler: Berrin Uğurlu
İhsani̇ye / Döğer: Eser Keskin
İhsani̇ye / Gazlıgöl: İbrahim Yılmaz
İhsani̇ye / Kayihan: Hasan Deniz Barlak
İhsani̇ye / Yaylabağı: Cafer Kocaer
Ağrı
Tutak: Zehra Öztürk
Ankara
Akyurt: Filiz Geygel
Çankaya: Hüseyin Can Güner
Çubuk: Can Kaderoğlu
Sincan: Veysel Alkan
Artvin
Yusufeli: Barış Demirci
Aydın
Didim: Hatice Gençay
Germencik: Burak Zencirci
Balıkesir
Altıeylül: Hakan Şehirli
Bandırma: Dursun Mirza
Edremit: Mehmet Ertaş
Havran: Levent Gökalp
İvrindi: Ali Kundağı
Karesi: Serpil Akgül
Manyas: Ahmet Duru
Savaştepe: Ali Koyuncu
Batman
Merkez / Balpınar: Yusuf Bulut
Beşiri / İki̇köprü: Yalçın Kaya
Gercüş / Kayapınar: Ömer Derinteki̇n
Kozluk: Servet Varlık
Kozluk / Bekirhan: Ferhat Sakık
Bitlis
Ahlat: Bülent Keleş
Bolu
Gerede: Bekir Uzun
Bursa
Gemlik: Şükrü Deviren
Kestel: Akan Ayaz
Mudanya: Deniz Dalgıç
Nilüfer: Şadi Özdemir
Çanakkale
Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay
Denizli
Babadağ: Fuat Üstündağ
Çardak: Ali Altıner
Tavas: Kadir Tatık
Diyarbakır
Ergani: Cevdet Akdemir
Hazro: Serhat Mızrak
Kocaköy: Veysi Kılıç
Edirne
Merkez: Şükrü Cıraçoğlu
Erzincan
Çağlayan: Çetin Çay
Erzurum
Aziziye: Ahmet Ulusoy
Horasan: Çetin Yalçın
İspir: Adem Umut Efe
Köprüköy: Atilla Uzun
Olur: Feridun Kaplan
Palandöken: Cemal Koçak
Pasinler: İlhami Çiftçi
Tekman: Mehmet Oğuz
Uzundere: Mustafa Ünaldı
Hatay
Hassa: Hüseyin Bağcı
Samandağ: Süleyman Bedir Abacı
Iğdır
Merkez: Volkan Kaylan
Tuzluca: Cemal Kurnaz
Isparta
Eğirdir: Necati Savaş
İstanbul
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseleler
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenyurt: Ali Gökmen
Kadıköy: Mesut Köse Dağı
Kağıthane: Tonguç Çoban
Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Zeytinburnu: Onur Soytürk
Kahramanmaraş
Çağlayancerit: Ahmet Tekel
Karaman
Başyayla: Mehmet Duran
Kars
Merkez: Dindar Gültekin
Kastamonu
Ağlı: Nermin Güney
Azdavay: Murat Karaburuk
Doğanyurt: Yakup Şentürk
Kayseri
Büyükşehir: Murat Molu
Kırşehir
Akçakent: Mehmet Topel
Özbağ: Tekin Var
Kilis
Elbeyli: Yılmaz Özkan
Musabeyli: Bilal Özdemir
Kocaeli
Başiskele: Osman Anıl Acurman
Dilovası: Yakup Türk
Konya
Emirgazi: Çağdaş Özgür Yakar
Altıntaş: Mahir Pinar
Kütahya
Gediz / Eskiğediz: Abdurrahman Sarı
Gediz / Gökler: Mehmet Özbek
Gediz / Yenikent: Muammer Akdemir
Hisarcık: Mustafa Akpınar
Simav / Akdağ: Hüsne Aksu
Simav / Kuşu: Müşide Sevil Teke
Malatya
Büyükşehir: Veli Ağbaba
Kale: Salih Çiçek
Yeşilyurt: Alper Gürsoy
Mardin
Kızıltepe: Mehmet Emin Aydın
Mersin
Akdeniz: Nesibe Teker Hazım
Nevşehir
Nar: Mustafa Yurtbili
Ordu
Büyükşehir: Zekai Sana
Akkuş: Bayram Görür
Çatalpınar: Emin Ekin
Çaybaşı: İsa Yurt
Gökçe: Mehmethan Kibar
Korgan: Hakan Bayır
Sakarya
Akyazı: Hayrettin Sezgin
Karasu: Uğur Büyük
Söğütlü: Ertekin Sarı
Havza: Ertaş Çoban
Sinop
Durağan: Mustafa Eker
Sivas
Divriği: Cihan Deniz Akbaş
Ulaş: İsmail Sırataş
Şanlıurfa
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Hilvan: Mehmet Celal Avcı
Tekirdağ
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Ergene: Rasim Yüksel
Kapaklı: İrfan Mandalı
Saray: Abdullah Taşyasan
Tokat
Turhal: Mehmet Erdem Ural
Trabzon
Araklı: Osman Dilber
Arsin: Hasan Sungur
Of: Halil Saral
Tonya: Ali Tokgöz
Tunceli
Pertek: İsmail Arslan
Zonguldak
Kilimli / Gelik: Burhan Sezgin