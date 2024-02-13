CHP, 125 belediye başkan adayını daha açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

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CHP’de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi.

Uzun süren MYK ve PM’nin ardından 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 125 adayının ismini duyurdu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Ankara'da diğer ilçe adayları ise şu şekilde oldu; Akyurt'ta Filiz Geygel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da Veysel Alkan.

Açıklanan büyükşehirlerde ise Ordu’da Zekai Sana, Kayseri’de Murat Molu, Malatya’da Veli Ağbaba aday gösterildi.

Adana

Çukurova: Emrah Kozay

Seyhan: Oya Tekin

Yumurtalık: Erdinç Altıok

Yüreğir: Nurettin Taniş

Adıyaman

Merkez: Abdurrahman Tutdere

Gölbaşı / Belören: Murat Özmen

Afyonkarahisar

Evci̇ler: Berrin Uğurlu

İhsani̇ye / Döğer: Eser Keskin

İhsani̇ye / Gazlıgöl: İbrahim Yılmaz

İhsani̇ye / Kayihan: Hasan Deniz Barlak

İhsani̇ye / Yaylabağı: Cafer Kocaer

Ağrı

Tutak: Zehra Öztürk

Ankara

Akyurt: Filiz Geygel

Çankaya: Hüseyin Can Güner

Çubuk: Can Kaderoğlu

Sincan: Veysel Alkan

Artvin

Yusufeli: Barış Demirci

Aydın

Didim: Hatice Gençay

Germencik: Burak Zencirci

Balıkesir

Altıeylül: Hakan Şehirli

Bandırma: Dursun Mirza

Edremit: Mehmet Ertaş

Havran: Levent Gökalp

İvrindi: Ali Kundağı

Karesi: Serpil Akgül

Manyas: Ahmet Duru

Savaştepe: Ali Koyuncu

Batman

Merkez / Balpınar: Yusuf Bulut

Beşiri / İki̇köprü: Yalçın Kaya

Gercüş / Kayapınar: Ömer Derinteki̇n

Kozluk: Servet Varlık

Kozluk / Bekirhan: Ferhat Sakık

Bitlis

Ahlat: Bülent Keleş

Bolu

Gerede: Bekir Uzun

Bursa

Gemlik: Şükrü Deviren

Kestel: Akan Ayaz

Mudanya: Deniz Dalgıç

Nilüfer: Şadi Özdemir

Çanakkale

Gökçeada: Bülent Ecevit Atalay

Denizli

Babadağ: Fuat Üstündağ

Çardak: Ali Altıner

Tavas: Kadir Tatık

Diyarbakır

Ergani: Cevdet Akdemir

Hazro: Serhat Mızrak

Kocaköy: Veysi Kılıç

Edirne

Merkez: Şükrü Cıraçoğlu

Erzincan

Çağlayan: Çetin Çay

Erzurum

Aziziye: Ahmet Ulusoy

Horasan: Çetin Yalçın

İspir: Adem Umut Efe

Köprüköy: Atilla Uzun

Olur: Feridun Kaplan

Palandöken: Cemal Koçak

Pasinler: İlhami Çiftçi

Tekman: Mehmet Oğuz

Uzundere: Mustafa Ünaldı

Hatay

Hassa: Hüseyin Bağcı

Samandağ: Süleyman Bedir Abacı

Iğdır

Merkez: Volkan Kaylan

Tuzluca: Cemal Kurnaz

Isparta

Eğirdir: Necati Savaş

İstanbul

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseleler

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenyurt: Ali Gökmen

Kadıköy: Mesut Köse Dağı

Kağıthane: Tonguç Çoban

Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Zeytinburnu: Onur Soytürk

Kahramanmaraş

Çağlayancerit: Ahmet Tekel

Karaman

Başyayla: Mehmet Duran

Kars

Merkez: Dindar Gültekin

Kastamonu

Ağlı: Nermin Güney

Azdavay: Murat Karaburuk

Doğanyurt: Yakup Şentürk

Kayseri

Büyükşehir: Murat Molu

Kırşehir

Akçakent: Mehmet Topel

Özbağ: Tekin Var

Kilis

Elbeyli: Yılmaz Özkan

Musabeyli: Bilal Özdemir

Kocaeli

Başiskele: Osman Anıl Acurman

Dilovası: Yakup Türk

Konya

Emirgazi: Çağdaş Özgür Yakar

Altıntaş: Mahir Pinar

Kütahya

Gediz / Eskiğediz: Abdurrahman Sarı

Gediz / Gökler: Mehmet Özbek

Gediz / Yenikent: Muammer Akdemir

Hisarcık: Mustafa Akpınar

Simav / Akdağ: Hüsne Aksu

Simav / Kuşu: Müşide Sevil Teke

Malatya

Büyükşehir: Veli Ağbaba

Kale: Salih Çiçek

Yeşilyurt: Alper Gürsoy

Mardin

Kızıltepe: Mehmet Emin Aydın

Mersin

Akdeniz: Nesibe Teker Hazım

Nevşehir

Nar: Mustafa Yurtbili

Ordu

Büyükşehir: Zekai Sana

Akkuş: Bayram Görür

Çatalpınar: Emin Ekin

Çaybaşı: İsa Yurt

Gökçe: Mehmethan Kibar

Korgan: Hakan Bayır

Sakarya

Akyazı: Hayrettin Sezgin

Karasu: Uğur Büyük

Söğütlü: Ertekin Sarı

Havza: Ertaş Çoban

Sinop

Durağan: Mustafa Eker

Sivas

Divriği: Cihan Deniz Akbaş

Ulaş: İsmail Sırataş

Şanlıurfa

Eyyübiye: Halil Karakeçili

Hilvan: Mehmet Celal Avcı

Tekirdağ

Çorlu: Ahmet Sarıkurt

Ergene: Rasim Yüksel

Kapaklı: İrfan Mandalı

Saray: Abdullah Taşyasan

Tokat

Turhal: Mehmet Erdem Ural

Trabzon

Araklı: Osman Dilber

Arsin: Hasan Sungur

Of: Halil Saral

Tonya: Ali Tokgöz

Tunceli

Pertek: İsmail Arslan

Zonguldak

Kilimli / Gelik: Burhan Sezgin