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Kilosu 30 TL'ye satılan balıklara ilgi gösterilmiyor

Kilosu 30 TL'ye satılan balıklara ilgi gösterilmiyor

Samsun'da kilosu 30 TL'den satılan mezgit ve istavrite vatandaşlar ilgi göstermiyor.

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Bir haftadır güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Samsun'da, balıkçılar satışların düşmesinden muzdarip. Önceki günlerde kilosu 100 TL'den satılan istavrit ve mezgitte fiyat 30 TL'ye kadar düşse de satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor. Balıkçılar, sıcak havalarda satışların düştüğünü belirtirken balığa zam gelen soğuk günlerde ise satışların arttığını ifade ettiler.

“Balık ucuz ama ilgi yok”
Ucuz balığa ilginin yok denecek kadar az olduğunu dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık fiyatları uygun olmasına rağmen iş yok. 1 haftadır balık satışları düştü. Sadece balık değil, kırmızı et ve tavuk sektöründe de işler durgun. Şu anda bedavaya yakın balık satıyoruz. Mezgit, istavrit 30 TL'den satılıyor. Hamsi 70 TL, izmarit 50 TL, somon ve alabalık da kilo 100 TL'den satılıyor. Balık ucuz ama ilgi yok denecek kadar az. Pahalı olduğu zaman daha çok satıyoruz. Pahalı olunca herhalde daha iyi olduğunu zannediyorlar. Havaların sıcak gitmesi de satışları etkiledi. 1 haftadır sıcak hava etkili oluyor. Samsun'da insanlar havalar sıcak olunca iştahlı olmuyor. Soğuk ve yağmurlu havalarda satışlarımız artarken, sıcak havalarda ise balık satamıyoruz” dedi.

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