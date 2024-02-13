Bomba kulis! CHP ile İYİ Parti iki şehirde ittifak yapıyor! Adaylar geri çekiliyor

CHP ile İYİ Parti arasında iki büyükşehirde ittifakın çok yakın olduğu iddia edildi. İYİ Parti'nin Turhan Çömez'i geri çekerek CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın'a destek vereceği, CHP'nin de Ordu adİYİ Parti adayını desteklemeye çok yakın oldukları iddia edildi. Özgür Özel'in, ikili görüşmede Akşener'e, “Balıkesir sözünü” hatırlattığı, Akşener'in ise “Sözümü hatırlıyorum” dediği öne sürüldü.

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CHP ve İYİ Parti'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi özelinde işbirliğine çok yakın olduğu iddia edildi. CHP Lideri Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği iki görüşmede Akşener'e, “Balıkesir sözünü” hatırlattığı, Akşener'in ise “Sözümü hatırlıyorum” dediği öne sürüldü.

Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti kaynaklı söylemlerle iki parti arasında gerilen ilişkilere karşın Özel, geçtiğimiz günlerde Akşener'e ablası Mualla Özen'in vefatı dolayısıyla bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Özgür Özel PM toplantısında anlattı

Birgün'ün haberine göre, CHP'de 12 Şubat günü saat 14.45’te başlayan ve 13 Şubat sabah saatlerine kadar devam eden aday belirleme mesaisinde CHP'li Özgür Özel'in Balıkesir’le ilgili önemli bir gelişmeyi PM üyelerine aktardığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti arasında iki büyükşehirde işbirliği sağlamaya dönük temaslar sürüyor. Akşener'in CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın’ın desteklenmesi karşılığında Ordu Büyükşehir Belediyesi için destek talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Akşener, Ordu ve Susurluk'u istedi

Parti kaynakları, İYİ Parti'nin Balıkesir’de CHP adayının desteklenmesi karşılığında Ordu'da ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde destek istediğini aktardı. Hem CHP hem de İYİ Parti kanadının Ordu ve Balıkesir özelinde işbirliğine sıcak baktığı ve üç seçim çevresinde işbirliği ihtimalinin 20 Şubat’a kadar sonuçlanacağı belirtildi.

Uzlaşılırsa Çömez adaylıktan çekilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üzerinde uzlaşılması halinde İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Milletvekili Turhan Çömez’in adaylığı geri çekilecek. İYİ Parti, Balıkesir’de CHP’nin adayını destekleyecek. Ordu için Zekai Sana’nın, Balıkesir'in Susurluk ilçesi için ise Hakan Yıldırım Semizel’in adaylığını duyuran CHP ise bu isimleri çekerek her iki seçim çevresinde de İYİ Parti'nin adayını destekleyecek.