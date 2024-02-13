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Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!

Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı için başvuruları açıyor. Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattıklarını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden öğrenilebilecek. Söz konusu ilana başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Belirlenen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek.

İşe alınacak sürekli işçiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor, geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

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