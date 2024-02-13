Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi krize dönüşmüştü. Atatürk posterlerinin izin verilmemesi nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmazken, söz konusu krizle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kulüp başkanlarını aradığı ortaya çıktı. Fidan'ın telefonda Ali Koç ve Dursun Özbek'e 'Benden daha mı Atatürkçüsünüz?' diye sorduğu öğrenildi.

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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi başlamadan bitmiş, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadan geri dönmüştü. Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankarta izin vermeyen Suudi yetkililer, üzerinde Atatürk'ün resminin olduğu kıyafetlerle stada girmek isteyenleri de engellemişti.

Türkiye'nin büyük tepkisini çeken uygulama sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmayı reddederken, iki takım da yurda dönmüştü.

Uzun bir süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Süper Kupa kriziyla ilgili yeni detaylar ise aylar sonra ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre krizin yaşandığı akşam Bakan Fidan, Koç ve Özbek ile telefonda görüştü.

Selvi, Fidan'ın telefonda Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" diye sorduğunu belirtti.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?' diye soruyor."

Abdülkadir Selvi ve Ali Koç arasında "Süper Kupa" krizinden hemen sonra şunlar yaşanmıştı:

Abdülkadir Selvi, 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesini köşesine taşımıştı. Selvi 'Koç gibi organize' başlıklı yazısında:

"Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü mü bulundu? Ali Koç, “Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar’da Süper Kupa maçı oynadı ama Katar’da seyirci yok. Ama maç Suudi Arabistan’da olursa daha iyi olur. Suudi Arabistan son dönemde futbola çok yatırım yaptı. Ronaldo’yu, Benzema’yı aldılar. Futbol seyircisi var” diyor. Ali Koç, maçın Suudi Arabistan’da oynanmasını destekliyor.

Madem İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Atatürk konusunda bu kadar duyarlıydınız o zaman Fenerbahçe, Kıbrıs Rum kesiminin futbol takımı Larnaka ile maça gittiğinde o protokolü nasıl imzaladınız? Bakın o protokolde hangi maddeler yer alıyor? Türk ve KKTC bayrağı götürülmeyecektir. Fenerbahçe kafilesi havaalanında KKTC taraftarı tarafından karşılanmayacaktır. Taciz edici pankartlar ve Zoom’lu fotoğraf makineleri alınmayacaktır.

Hani Türk bayrağı konusunda hassastınız? Hani pankartlar konusunda duyarlıydınız? Hani Atatürk konusunda hassastınız? O zaman bu şartları nasıl kabul ettiniz? Sizin Türk bayrağı ve Atatürk sevginiz Rumlara karşı başka, Suudlulara karşı başka mı oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç, Selvi'nin yazısına canlı yayında şu yanıtı vermişti:

"Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun". Ali Koç, ayrıca Selvi'nin 2013 yılında Fethullah Gülen'e ithaf ettiği ve Yeni Şafak gazetesinde yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlatmıştı.

Ali Koç'un canlı yayındaki açıklamalarına ise Abdülkadir Selvi'den cevap gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nı yazan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şöyleydi:

"Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişöretleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan, 'Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz' diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için."