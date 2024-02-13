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Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Bursa -Çanakkale karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında 17 KP 227 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü Haşim G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlalık alana savrulan araç takla atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, araç sürücüsü Haşim G. ile otomobilde bulunan Muharrem D. ve Fahriye D.’yi yaralı olarak Karacabey Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı.

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